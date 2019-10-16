شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف ودية البرازيل وكوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي اللقاء الودي الذي يجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في استاد محمد بن زايد، لتعزز العاصمة مكانتها في مقدمة الوجهات الرياضية العالمية.
وسيعود المنتخب البرازيلي بكتيبة نجومه العالمية إلى الإمارات من جديد بعد تسع سنوات على آخر مباراة خاضها المنتخب الأكثر فوزاً بكأس العالم بخمس بطولات وكأس القارات بأربع بطولات على ملاعب الإمارات.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: غدت أبوظبي وجهة مميزة وعاصمة للرياضة العالمية، في ظل التنوع الكبير الذي تشهده في كل عام باستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، مضيفاً: نفخر باستضافة مباراة كبيرة تجمع منتخب البرازيل صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات الكروية العالمية ونجومه اللامعين مع منتخب كوريا الجنوبية أحد أفضل المنتخبات الآسيوية على أرض الإمارات في كرنفال عالمي واحتفالية كروية.
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