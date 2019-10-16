شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب تأجيل مباراة إف سي مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة طلبه بشكل رسمي تأجيل مباراة نادي إف سي مصر في بطولة الدوري. وقال نادر في تصريحات تلفزيونية: "سيتم ارسال خطاب رسمي خلال دقائق لاتحاد الكرة نطلب فيه تأجيل مباراة نادي إف سي مصر". Advertisements واضاف "ننتظر رد اتحاد الكرة على طلبنا بعد تأجيل مباراة القمة بشكل رسمي". وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية".

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