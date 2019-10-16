رياضة | حقيقة وفاة المعلق الكبير ميمي الشربينى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة وفاة المعلق الكبير ميمي الشربينى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقل نشطاء عبر السوشيال ميديا خبر وفاة المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق، والذى يعد أحد ايقونات التعليق الرياضي والكرة المصرية، والذى يتمتع بحب كبير من الشارع الكروي المصري.

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن خبر وفاة وفاة المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق خبر كاذب وليس حقيقي وأن الشربيني بجالة جيدة وبصحة جيدة ولا يوجد أساس من الصحة لذلك الخبر، الذى انتشر علي الشوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عبد اللطيف الشربينى الشهير بميمي الشربيني من مواليد 26 يوليو 1938، هو لاعب كرة قدم سابق ومعلق رياضي مصري شهير، لعب للنادي الأهلي المصري أكثر من 14 عاماً كما لعب للمنتخب المصري العسكري.