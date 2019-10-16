شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 شهدت العديد من الأحداث والأخبار المهمة، التى نرصدها في التقرير التالي:

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك؟

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أطمأن منه خلالها على أحوال واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

الخطيب في مران الاهلي

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

أعلن عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلى جاهزيته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل التي تأتى في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتظم عمرو السولية فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على مدار الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم.

فايلر يرفض رحيل صالح جمعة عن الأهلى رغم التجميد

رغم عدم دخول صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى تشكيلة فريقه منذ تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفًا لمارتن لاسارتي، إلا أن المدرب السويسري ما زال متحفظًا على فكرة التفريط فى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عرضين شفهيين.

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

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طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى من إدارة ناديه غلق ملفي الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين بشكل مؤقت، نظراً لأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات الهامة فى الفترة الراهنة، تبدأ بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام. استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة فى بطولة الدورى العام. الأهلى يرفض زيادة مدة المعسكر قبل مواجهة الزمالك

فضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدم الدفع بعمرو السولية، فى ودية الإعلاميين التى أقيمت أمس على ملعب التتش، والتى انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذى شارك أمس الأول فقط فى المران الجماعى.

الأهلى يرحب بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى برج العرب