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حسام حسن يضم 22 لاعبا لقائمة سموحة استعدادا لـ بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحةن على السفر للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا، استعدادا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع الرابع والمقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، الخميس، على ملعب الدفاع الجوى.

واللاعبون هم: الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفى ومحمود عزت ورجب نبيل وكريم يحيى، وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهونى وشريف رضا ويوسف ديوب ومحمد نادى وأحمد جمال وأحمد حمص وماهر ماهر، وإسلام جمال وإسلام الفار وحسام حسن ورونالد وانجا وأحمد حسن مكى، وإيدى ايموو محمود حليمو وإبراهيم عبد القوى.

وحضر محمد فرج عامر، رئيس النادى، التدريب الأخير للفريق، وطالب اللاعبين بالأداء الرجولى أمام بيراميدز وتحقيق نتيجة إيجابية، استمرارا للأداء الجيد والذى بدأ بالتعادل مع المقاولون والفوز على إنبى، ووعد فرج عامر بمكافآت مجزية حال تحقيق الفوز والزحف نحو المقدمة.

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