شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يغيب عن المقاصة 10 أيام بسبب شد فى الرباط الخارجى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة الدخول فى معسكر مغلق غدا الاربعاء بالسويس، استعدادا لمباراة المصرى بعد غد الخميس فى الأسبوع الرابع بالدورى، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى عن قائمة الفريق المتجهة إلى السويس عقب انتهاء المران غدا.



وأصبح فى حكم المؤكد أن يغيب صلاح ريكو، لاعب وسط الفريق، عن المباراة بعد إصابته فى تدريب اليوم، حيث أكد الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق أن ريكو أُصيب بشد فى الرباط الخارجى للركبة، وتم وضع برنامج علاجى للاعب.

وقال طبيب المقاصة إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، على أن ينفذ البرنامج التأهيلى فى صالة الجيمانزيوم.