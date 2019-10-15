شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجهز «رزق» قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الجهاز الطبى لنادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، فى سباق مع الزمن لتجهيز لاعب الفريق، محمود رزق، القادم إلى الفريق من نادى الإنتاج الحربى، للحاق بمباراة الفريق مع وادى دجلة، المقررة الجمعة المقبل، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز، ويُعد اللاعب من العناصر المؤثرة بصفوف زعيم الثغر، ونجح فى إحراز هدفين للاتحاد فى مواجهاته أمام المصرى والجونة على التوالى.

وشدد طلعت يوسف، المدير الفنى، على لاعبيه بضرورة اغتنام الفرصة واستثمار النجاحات التى يحققها فريقه على الصعيدين المحلى والعربى. وحذر لاعبيه من قوة فريق وادى دجلة، الذى يمتاز بالتنظيم الجيد وسرعة نقل الهجمة إلى ملعب الخصم.