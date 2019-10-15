شكرا لقرائتكم الاتحاد الإماراتي يوقف ماجد سرور 5 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم في اجتماعها مساء يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد في دبي، إيقاف ماجد سرور لاعب المنتخب الأول، خمس مباريات رسمية مع فريقه الشارقة الإماراتي، مع تغريمه 200 ألف درهم إماراتي.

وفرضت العقوبة على اللاعب بتهمة مخالفته قواعد معسكر المنتخب في دبي قبل مواجهتي إندونيسيا وتايلاند في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن استبعاد سرور من معسكر المنتخب في دبي قبل مباراة إندونيسيا، بداعي مخالفة اللاعب للتعليمات الإدارية والفنية للمنتخب وقام اتحاد الكرة بتحويل اللاعب إلى لجنة الانضباط.

وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الإندونيسي 5 - صفر يوم الخميس الماضي ثم خسر أمام منتخب تايلاند 1 - 2 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السابعة في المرحلة الثانية من التصفيات.