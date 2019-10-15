شكرا لقرائتكم إيطاليا تطلب سحب تنظيم نهائي "الأبطال" من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على إعادة النظر في استضافة إسطنبول المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا بعد الحملة العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا.

ووجه سبادافورا نداء إلى ألكسندر شفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: أرجو التفكير فيما إذا كان من المناسب الإبقاء على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إسطنبول بعد التصرفات الخطيرة لتركيا ضد الشعب المدني الكردي. داعياً "يويفا" لاتخاذ الخيار الأكثر شجاعة، وإثبات مرة أخرى أن كرة القدم أداة للسلام.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 30 مايو 2020، علماً أن إسطنبول استضافت نهائي نسخة 2004-2005 والتي كسبها ليفربول على حساب ميلان الإيطالي.