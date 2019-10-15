رياضة | بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. الخطيب وشوبير والبدري ونجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رأس الحضور.

كما تواجد في عزاء والدة علاء عبد الصادق كل من الكابتن أحمد شوبير، وحسام البدري، ومحمد الدماطي وطارق قنديل وضياء السيد، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج، عبد الناصر محمد، بالإضافة إلى العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي، ووليد سليمان نجم النادي الأهلي.