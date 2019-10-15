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نجم وسط ريال مدريد يعلن عودته من الاصابة وجاهزيته للكلاسيكو

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اقترب الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الاسباني من العودة الى الملاعب خلال الاسابيع المقبلة ومن بوابة الكلاسيكو امام .

صحيفة آس الإسبانية اكدت ان كروس بدأ بالتدريب منفردًا على العشب بالكرة ويشير كل شيء إلى أن النجم الألماني سيكون جاهزًا لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 26اكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو.

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وكان كروس قد تعرض لإصابة في ساقه اليسرى أبعدته عن المشاركة دوليا مع المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من .

وينتظر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عودة الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل اللذين اصيبو معا في المباراة التي اقيمت بين المنتخبين ليكتمل صفوف الفريق قبل الكلاسيكو.

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