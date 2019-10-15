انت الان تتابع جورجينا تستعين بجيمس بوند لتهنئة رونالدو على الإنجاز الفريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جورجينا تستعين بجيمس بوند لتهنئة رونالدو على الإنجاز الفريد

بعدما نجح كريستيانو رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، حرصت جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة تهنئة خاصة لأحسن لاعب في العالم خمس مرات. في ظل توقعات بأن يواصل رونالدو تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

تجرع منتخب البرتغال لكرة القدم مرارة الخسارة أمام أوكرانيا 1-2 برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". لكن رغم الهزيمة قائد منتخب "برازيل أوروبا" كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما نجح في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، عبر تسجيله هدف بلاده الوحيد في تلك المباراة من ركلة جزاء.

وأمسى رونالدو أو "CR 700" خامس لاعب في التاريخ يسجل 700 هدف في مسيرته بعد الأساطير: البرازيليين بيليه وروماريو والنمساوي يوسف بيكان والمجري بوشكاش.

وتصدر إنجاز أحسن لاعب في العالم خمس مرات وسائل إعلام مختلفة، فضلاً عن الكثير من رسائل التهنئة من عدة نجوم في عالم كرة القدم وخارجه. بيد أن جورجينا رودريغيز خطيبة كريستيانو رونالدو، وجدت طريقة مبتكرة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بإنجاز الدولي البرتغالي.

Advertisements

وفي هذا الشأن، أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خطيبة رونالدو لجأت إلى سلسة الأفلام الشهيرة "جيمس بوند" (العميل 007)، من أجل تهنئة رونالدو بوصوله إلى الهدف 700، حيث نشرت جورجينا صورة (ستوري) على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويظهر رونالدو في الصورة على شكل جيمس بوند ببدلة سوداء، ويحمل مسدساً موجهاً إلى الأعلى. ويتوسط الصورة العدد 700 في إشارة إلى إنجاز رونالدو. أما في أسفل الصورة، فهناك شعار الأندية التي لعب لها كريستيانو رونالدو، وكذلك عدد الأهداف التي سجلها مع هذه الأندية، فضلاً عن المنتخب البرتغالي.

وتحرص جورجينا رودريغيز (25 عاماً) على نشر صور من حين لآخر، تُعبر فيها عن سعادتها بإنجازات كريستيانو رونالدو المتواصلة في عالم الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى صور آخرى خاصة معه ومع باقي أفراد العائلة. يشار إلى أن كريستيانو رونالدو، اعترف مؤخراً في مقابلة تلفزيونية أن جورجينا ساعدته كثيراً، مضيفاً أنه يحبها وسيتزوجان في يوم من الأيام.