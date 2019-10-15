البحرين تخطف فوزا ثمينا من إيران في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

جدة - عمرو شويل البحرين - الخليج 365

فاز المنتخب البحريني على إيران فوزا مثيرا بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كآس آسيا 2023، على إستاد البحرين الوطني بالمجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك العراق وهونغ كونغ وكمبوديا.

وحقق المنتخب البحريني الفوز الأول له في البحرين مع مدربه البرتغالي هيليو سيزار، بعد تعادله في الجولة الاول امام المنتخب العراقي، ليخطو بثبات نحو حصد أحد المقعدين المؤهلين للدور النهائي لتصفيات المونديال.

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ويعيش الأحمر البحريني بقيادة المدرب سوزا فترة ايجابية بعد تحقيقه مؤخراً لقب كأس غرب آسيا اغسطس الماضي، حيث يمتاز بمجموعة رائعة من اللاعبين تضم الخبرة بحيوية الشباب بالاضافة الى المحترف مع فريقه سلافيا براغ التشيكي عبدالله يوسف هلال والسيد ضياء سعيد لاعب النصر الكويتي.

ويدرك سوزا أن الفوز على ايران سيعزز حظوظ المنتخب وسيرفع من أسهمه نحو التأهل كبطل أو وصيف عن المجموعة الثالثة، ولعل التاريخ يشفع للبحرين بنتائج جيدة على أرض البحرين عندما يواجه المنتخب الإيراني حيث لم يخسر المنتخب البحريني اي مباراة له مع المنتخب الايراني على ملعبه وسبق له ان فاز عليه في تصفيات كأس العالم 2002، وتعادل في التصفيات المؤهلة الى نهائيات 2006.

وتشهد الجولة الرابعة من التصفيات ايضا عددا من المواجهات المنتظرة منها لقاء فلسطين وضيفتها السعودية، والكوريتين الشمالية والجنوبية، الإمارات مع تايلاند، سوريا وغوام، كمبوديا مع العراق، سريلانكا ولبنان، الأردن والنيبال، عمان وقطر، مونغوليا وقيرغيزستان، إندونيسيا وفيتنام، تايبيه مع أستراليا، سنغافورة مع أوزبكستان، الفيلبين مع الصين، طاجيكستان مع اليابان، الهند وبنغلادش.

وتستمر المنافسات حتى التاسع من يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخباً تم توزيعها على 8 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات المونديال. وبالتالي فإن الأحمر يسعى لكسب إحدى البطاقتين لمواصلة السعي في حلم الوصول لمونديال 2022.