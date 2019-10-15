اخبار سارة لجمهور ليفربول قبل مواجهة اليونايتد في الدوري 

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ماتيب

تلقى نادي ليفربول اخبار سارة بعد تلقيه خبر تعافي مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي يعد عنصر اساسيا بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك .

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وكان ماتيب قد تعرض للاصابة في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الممتاز في اطار الجولة السابعة من البريميليج ليعلن النادي جاهزية اللاعب في الجولة القادمة امام مانشستر يونايتد .

واعلن النادي ان اللاعبين المصابين قد استلمو التصريح الطبي لملاقاة مانشستر يونايتد يونايتد في كلاسيكو انجلترا التاريخي ، وهما محمد صلاح واليسون باكير والمدافع جويل ماتيب.

ويبحث الريدز عن تعزيز الصدارة امام اليونايتد الجريح الذي يحتل المركز ال١٢ في جدول الترتيب ويحقق بداية هي الاسوء له منذ ٣٠ عام في الدوري الانجليزي الممتاز.