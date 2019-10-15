الموجز
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك عدد من نجوم كرة القدم العالمية يقدمون التبرعات بشكل منتظم للمؤسسات الخيرية، حيث جاء في مقدمتهم نجم منتخب مصر ولفيربول الإنجليزي محمد صلاح، ونجم منتخب البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.
وقالت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح يتبرع بشكل منتظم للجمعيات الخيرية ومشروعات الشباب، مضيفة أن مؤسسة "محمد صلاح" الخيرية في قريته "نجريج" بمركز بسيون بمحافظة الغربية تساعد 450 أسرة ماليا من خلال منحهم بدلاً شهرياً.
وأضافت الصحيفة أن الفرعون المصري تبرع بمبلغ 234 ألف جنيه إسترليني لبلده، كما قدم 2 مليون ونصف مليون جنيه إسترليني بالصيف الماضي للمعهد القومي للسرطان، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع على المعهد.
وأشارت الصحيفة الأوسع انتشاراً في بريطانيا إلى أن صلاح قدم قبل سنوات أكثر من 23 ألف جنيه إسترليني لمساعدة لاعبي كرة القدم السابقين في مصر، مضيفة أن نجم ليفربول الإنجليزي يخصص الكثير من المال للمحتاجين في قريته وكل تلك الأمور تمر عبر والده.
وعن كريستيانو رونالدو، قالت الصحيفة إنه أحد أكثر الرياضيين سخاء في التبرع للجمعيات الخيرية، وسبق أن دفع مبالغ كبيرة وضخمة للأعمال الخيري.
وكشفت الصحيفة عن لاعبين آخرين ينتظمون في تقديم التبرعات الخيرية مثل هيكتور بيلرين وجيرمين ديفو والإيفواري جيرمان ديفو والنجم الألماني مسعود أوزيل.
كانت هذه تفاصيل خبر «ديلي ميل» تكشف عن اللاعبين الأكثر مساهمة في الأعمال الخيرية.. محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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