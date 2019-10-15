شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو على أعتاب برشلونة فى الشتاء الساخن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت بعض التقارير الإسبانية أن البرازيلى روبيرت فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة نادى برشلونة لخلافة لويس سواريز في صفوف الفريق الكتالونى.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن لاعب ليفربول ضمن قائمة اللاعبين الذين يبحث برشلونة عن التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة لخلافة اللاعب الأوروجويانى.

ولفتت الصحيفة إلى أن القائمة ضمت كلا من ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، هارى كين مهاجم توتنهام الإنجليزى وكيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

ولفتت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن ما ذكرته موندو لا يؤكد رغبة برشلونة في اتخاذ خطوة جادة نحو اللاعب البرازيلى.

فيرمينو يقدم مستويات جيدة رفقة فريقه وساهم في تتويج ليفربول ببطولة دورى أبطال أوروبا النسخة الماضية.

جدير بالذكر أن فيرمينو شارك بقميص الريدز في 204 مباريات بمختلف البطولات، سجل 69 هدفًا وصنع 54 أخرى، بعد أن بدأ مسيرته المهنية مع نادى فيغورينسى في عام 2009، قضى أربعة مواسم ونصف في نادى هوفنهايم.

وسجل 16 هدفًا في 33 مباراة في موسم 2013–14 بالدورى الألمانى، وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في الدورى. في يوليو 2015، وقع مع نادى ليفربول في الدورى الإنجليزى الممتاز.

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أكسبه إبداعه وحسه التهديفى وتأثيره في الملعب الثناء في ليفربول، حيث أشار المدير الفنى يورجن كلوب إلى فيرمينو باعتباره «المحرك» الذي يدفع نظام الهجوم المضاد للنادى. في عام 2019 فاز مع النادى بلقب دورى أبطال أوروبا.

وقع فيرمينو مع نادى هوفنهايم في ديسمبر 2010، في عقد يمتد حتى يونيو 2015. وصل رسميًا إلى هوفنهايم في 1 يناير 2011. ثم علق المدير الفنى لهوفنهايم إرنست تانر قائلاً: «سعداء بانضمام الموهبة البرازيلية».

شارك لأول مرة بعد شهر في مباراة الهزيمة في الدورى الألمانى أمام ماينتس 0- 5، حيث جاء كبديل عند الدقيقة 75 لسيباستيان رودى. سجل هدفه الأول مع النادى في 16 إبريل، وكان الهدف الوحيد في مباراة الفوز آينتراخت فرانكفورت.

في 23 يونيو 2015، بينما كان يشارك مع البرازيل في كوبا أمريكا، وافق هوفنهايم وفيرمينو على شروط انتقاله إلى نادى ليفربول الإنجليزى مقابل 29 مليون جنيه إسترلينى بعد نهاية البطولة. وأكد ليفربول التوقيع معه في اليوم التالى، بعد اجتيازه الفحص الطبى. وتم الانتهاء من الصفقة في 4 يوليو.

لعب فيرمينو أول مباراة له مع ليفربول في مباراة ودية قبل بداية الموسم أمام سويندون تاون في 2 أغسطس، وشارك لأول مرة في الدورى بعدها بأسبوع، عندما دخل كبديل لجوردون آيب في آخر 12 دقيقة من مباراة الفوز 1–0 أمام ستوك سيتى. في 21 نوفمبر، سجل فيرمينو هدفه الأول مع ليفربول في مباراة الفوز 4- 1 على مانشستر سيتى على ملعب مدينة مانشستر.

في 29 إبريل 2018، جدد فيرمينو عقده مع ليفربول. شارك فيرمينو كأساسى ولعب 90 دقيقة كاملة في نهائى دورى أبطال أوروبا 2018، حيث خسر ليفربول 1–3 أمام ريال مدريد.

بعد تعادله السلبى في جميع المباريات الثلاث التي لعبها في أغسطس، سجل فيرمينو هدفه الأول هذا الموسم في مباراة الفوز 2–1 في الدورى على ليستر سيتى في 1 سبتمبر. في 15 سبتمبر، سجل هدفا في مباراة فوز ليفربول 2–1 في الدورى على توتنهام في ملعب ويمبلى، وهى المباراة التي غادرها قبل 15 دقيقة من نهايته بسبب تعرضه لإصابة في العين. بعد ثلاثة أيام، دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدفا في الوقت بدل الضائع من مباراة فوز ليفربول بدورى أبطال أوروبا 2–3 أمام باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد.

في 29 ديسمبر، سجل فيرمينو أول هاتريك له في مباراة فوزه 5–1 على أرسنال، حيث سجل هدفين في ثلاث دقائق وسجل الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثانى، ليصبح أعلى لاعب برازيلى سجل في تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز. في 19 يناير 2019، سجل هدف ليفربول رقم 1000 على ملعب أنفيلد في الدورى الإنجليزى الممتاز عندما سجل هدف الفوز 4- 3 على كريستال بالاس.