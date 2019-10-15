شكرا لقرائتكم دفتر أحوال الأهلى قبل القمة ..غياب أزارو عن المران الجماعى ومحاضرة لـ"فايلر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واكتفى أزارو بخوض تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش، حيث أدى تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الاعلاميين التي أقيمت أمس.
موعد مباراة الأهلي والزمالك
كما حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
وعقد فايلر محاضرة بالفيديو، للحديث بشكل عملي عن مواجهة الزمالك، والوقوف عند بعض الجوانب الفنية والخططية وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراة القمة.
ويواصل الأهلى الاستعداد للزمالك على ملعبه بالتتش بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام الإعلاميين وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو.
ويحتل الأهلي قمة الدوري بـ9 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة التى يحمل الأهلي لقبها ، يما يحتل الزمالك المرز الرابع برصيد 7 نقاط.
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