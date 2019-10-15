شكرا لقرائتكم دفتر أحوال الأهلى قبل القمة ..غياب أزارو عن المران الجماعى ومحاضرة لـ"فايلر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

غاب وليد أزارو، مهاجم الأهلي، عن مران الفريق الجماعي مساء اليوم ،الثلاثاء، والذي يستعد من خلاله لمباراة القمة أمام الزمالك.

واكتفى أزارو بخوض تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش، حيث أدى تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الاعلاميين التي أقيمت أمس.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

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كما حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد فايلر محاضرة بالفيديو، للحديث بشكل عملي عن مواجهة الزمالك، والوقوف عند بعض الجوانب الفنية والخططية وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراة القمة.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على حضور مران الفريق مساء اليوم ،الثلاثاء، لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم قبل لقاء الزمالك المرتقب.