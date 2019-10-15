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شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين الخطيب وعبد الحفيظ خلال مران الأهلى .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص الخطيب على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعبي الفريق على هامش المران الجماعي الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش ؛ للشد من أزر الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل المواجهات المهمة خلال الفترة القادمة.
الخطيب في مران الاهلي
وحرص الخطيب، على حضور جانب من مران الفريق للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل اقصى الجهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على الصعيد المحلي في بطولة الدوري او القاري في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهة النجم الساحلي أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل.
وأكد الخطيب خلال لقاءه بلاعبي الاهلي ثقته في قدراتهم وإمكاناتهم على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم ومكانة الأهلي..
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