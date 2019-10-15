تسريب وثيقة تكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية وترتيب محمد صلاح

الموجز

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تسريب وثيقة تتضمن الترتيب النهائي للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم 2019.

وأفاد موقع "تريبيونا" الإسباني بأن شخص عثر على وثيقة عقب مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين التي أقيمت في تركيا، حيث زعم أن مسئولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ترك الورقة بعد المباراة.

وتم تداول الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تواجد ليونيل ميسي نجم برشلونة على رأس قائمة المرشحين لنيل الجائزة برصيد 252 نقطة، يليه فيرجيل فان ديك نجم ليفربول برصيد 224 نقطة، ثم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بـ181 نقطة.

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وتواجد النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي في المرتبة السادسة من القائمة برصيد 49 نقطة، خلف زميليه حارس المرمى أليسون بيكر الرابع "57 نقطة" وساديو ماني الخامس "51 نقطة".

يشار إلى أنه سيتم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية فى باريس يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأضاف الموقع أنه وبعد انتشار الوثيقة بشكل كبير على مواقع التواصل قام الشخص الذى نشر الصورة بحذفها من على حسابه على تويتر دون الكشف عن الأسباب.