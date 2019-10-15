الامارات | الأبيض يقدم 15 دقيقة كارثية ويخسر الصدارة في بانكوك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يقدم 15 دقيقة كارثية ويخسر الصدارة في بانكوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المنتخب الوطني هزيمته الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعد خسارته أمام تايلاند بهدفين مقابل هدف، على استاد تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، في الجولة الرابعة، ليصعد "أفيال الحرب" إلى صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع فيتنام التي حققت الفوز خارج أرضها على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما توقف رصيد "الأبيض" عند ست نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

وأسهمت خمس صدمات في خسارة "الأبيض" لصدارة المجموعة السابعة، بعدما أجرى مارفيك تعديلات على تشكيلة الفريق، مقارنة بأول مباراتين في التصفيات، بينما ارتكب خالد عيسى والمدافعون أخطاءً كارثية، أسهمت في دخول مرمى المنتخب الوطني هدفين، وإهدار صاحب الأرض العديد من الفرص المحققة، كما قدم لاعبو خط الهجوم مردوداً ضعيفاً، إلى جانب تأثر اللاعبين بأرضية الملعب، والأمطار الغزيرة التي هطلت قبل بدء المباراة.

وأجرى المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك تعديلين في التشكيلة التي خاض بها "الأبيض" أول مباراتين في التصفيات، أمام ماليزيا وإندونيسيا، إذ أشرك للمرة الأولى عمر عبدالرحمن أساسياً، بعدما شارك لمدة 17 دقيقة أمام ماليزيا و31 دقيقة أمام إندونيسيا، إذ أسهم تألقه أمام الأخير، في اعتماد المدرب الهولندي على "عموري" في التشكيلة بدلاً من جاسم يعقوب، بينما شارك الحسن صالح بدلاً من وليد عباس، ولكن "الأبيض" قدم أضعف مستوياته منذ بداية التصفيات.

وظهر المنتخب الوطني بأداء أقل من المتوسط في الشوط الأول، الذي كاد أن ينتهي بتقدم صاحب الأرض بثلاثة أهداف على أقل تقدير، إذ سيطر "أفيال الحرب" على وسط الملعب منذ بداية اللقاء، ورغم غياب الخطورة على مرمى خالد عيسى، باستثناء كرة سددها تيراسيل دانغدا بعيدة عن المرمى (5)، وتسديدة من إيكانيت بونيا علت العارضة (21) إلا أن الكرات العرضية شكلت خطورة كبيرة، بسبب غياب الرقابة من جانب ثنائي خط الدفاع محمد العطاس وخليفة الحمادي.

في المقابل قدم "الأبيض" أداءً كارثياً لمدة 15 دقيقة، بعدما تقدم المنتخب التايلاندي بالهدف الأول في الدقيقة 26 من كرة عرضية لعبها إيكانيت بونيا وحولها تيراسيل دانغدا برأسه في المرمى محرزاً الهدف الأول، بينما تصدى القائم لفرصة إضافة الهدف الثاني، بعدما سدد سارشات كرة قوية، لمست قدم محمد العطاس وارتدت من القائم وشتتها دافع "الأبيض".

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وتواصلت الأخطاء الدفاعية ومن حارس المرمى، عندما أخطأ خالد عيسى في الخروج من مرماه، ولكن الكرة مرت من أمام مانويل بيهر الذي كان مواجهاً للمرمى الخالي من عيسى (32)، قبل أن تتصدى العارضة لفرصة هدف محقق، بعدما لعب ثيراتون ركلة حرة مباشرة، ارتقى لها تيراسيل دانغدا ولعبها برأسه وسط غياب الرقابة من دفاع المنتخب الوطني، ولكن العارضة أنقذت خالد عيسى من دخول الهدف الثاني (37).

من جهته لم يهدد مهاجمو المنتخب الوطني مرمى "أفيال الحرب" بأي كرة، ولم يحصل الفريق على أي فرصة، باستثناء، كرة سددها عمر عبدالرحمن من ركلة حرة مباشرة علت العارضة (35)، بينما أحرز علي مبخوت الهدف الأول من كرة عرضية لعبها الحسن صالح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أما الشوط الثاني لم يتغير الوضع، وتواصلت أخطاء دفاع المنتخب الوطني، بعدما أضاف المنتخب التايلاندي الهدف الثاني من أول هجمة، عندما استفاد إيكانيت بونيا من غياب الرقابة من مدافعي "الأبيض"، وسدد كرة سهلة في مرمى خالد عيسى (50).

وأجرى الهولندي بيرت مارفيك، بعد الهدف الثاني لتايلاند، التبديل الأول بنزول جاسم يعقوب بدلاً من خليل الحمادي، بينما أصيب أحمد برمان، ونزل بدلاً منه طارق أحمد، كما شارك أحمد خليل بدلاً من عمر عبدالرحمن، إذ كانت أبرز فرصة أهدرها خليل في الدقيقة 73 بعدما تلقى كرة من جاسم يعقوب، ولكن "الغزال الأسمر" سدد الكرة بجوار القائم.