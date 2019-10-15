اخبار الرياضه

وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنتائج المميزة التي تحققها البعثة المصرية في بطولة العالم للاعبين ذوى الإعاقات الذهنية المقامة في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري بمدينة بريسبان بإستراليا.
وحققت البعثة المصرية حتي الآن في منافسات البطولة 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية أحرزهم كل من اللاعب عمر علاء الدسوقي واللاعبة ياسمين عبد المنعم حامد في رمى القرص، واللاعبة

أفنان صالح الشرقاوى حققت ذهبيتين في سباق 1500م عدو وسباق 800م عدو، بالإضافة إلى ميدالية فضية أحرزها اللاعب محمد جودة في سباق 50م ظهر، و ميدالية فضية للاعب على عبد الله في سباق 200 متر عدو. 
وأكد وزير الشباب والرياضة قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجاز فهم نموذج للإرادة والتحدى، ودوماً ما يحققون الريادة والتفوق في مختلف المحافل الدولية تدون في سجل الإنجازات المصرية، مثنياً على الأداء المتميز الذي يقدمه أبناء مصر المشاركين في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص أمنياته بالتوفيق لجميع أعضاء البعثة المصرية وتحقيق مزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة في مختلف المنافسات.  
يذكر أن بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا يتنافس بها نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بالبطولة بمنتخبات السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة والتنس الأرضي.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا