وزير الرياضة يشيد بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنتائج المميزة التي تحققها البعثة المصرية في بطولة العالم للاعبين ذوى الإعاقات الذهنية المقامة في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري بمدينة بريسبان بإستراليا.
وحققت البعثة المصرية حتي الآن في منافسات البطولة 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية أحرزهم كل من اللاعب عمر علاء الدسوقي واللاعبة ياسمين عبد المنعم حامد في رمى القرص، واللاعبة
وأكد وزير الشباب والرياضة قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجاز فهم نموذج للإرادة والتحدى، ودوماً ما يحققون الريادة والتفوق في مختلف المحافل الدولية تدون في سجل الإنجازات المصرية، مثنياً على الأداء المتميز الذي يقدمه أبناء مصر المشاركين في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص أمنياته بالتوفيق لجميع أعضاء البعثة المصرية وتحقيق مزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة في مختلف المنافسات.
يذكر أن بطولة العالم للإعاقات الذهنية بإستراليا يتنافس بها نحو ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بالبطولة بمنتخبات السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة والتنس الأرضي.
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