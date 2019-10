اونلاين | شووت NOW بث مباشر مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر رابط ماتش MATCH REAL يلا شوت PLUS رابط السعودية LIVE NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW بث مباشر مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر رابط ماتش MATCH REAL يلا شوت PLUS رابط السعودية LIVE NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة فلسطين والسعودية دائماً تشهد ندية كبيرة وذلك علي الرغم من الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة بين المنتخبين ولكن مواجهة اليوم قد تكون أكثر ندية بالإخص أن المنتخب الفلسطيني أصبح منتخب جيد ولدية القدرة علي المنافسة للتأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ومايؤكد ذلك هو نجاح المنتخب الفلسطيني في التأهل لكأس الأمم الأسيوية مرتين علي التوالي نسخة 2015 التي قد إستضافتها أستراليا بالإضافة إلي التأهل لنسخة 2019 التي قد إستضافتها الإمارات وعلي الرغم من الخروج من دور المجموعات وعدم تحقيق أى أنتصارات خلال هاتان المشاركتان ولكن دون شك تلك المشاركات القارية تعطي خبرات كبيرة تساعد المنتخب الفلسطيني فيما هو قادم سواء في التأهل لكأس الأمم الأسيوية للمرة الثالثة علي التوالي بالإضافة إلي المنافسة علي التأهل لكأس العالم للمرة الأولي في تاريخ المنتخب الفلسطيني وبالطبع ذلك هو الهدف الأهم بالنسبة الجماهير الفلسطينية. السعودية قد نجحت في تحقيق أول الأنتصارات تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد بتحقيق الفوز علي حساب المنتخب السنغافوري بثلاثية نظيفة بتشكيلة شهدت عدة تعديلات حيث قد غاب عن المنتخب السعودي ياسر الدوسري الذي قد أصيب خلال مواجهة اليمن ويعتبر الدوسري السلاح الهجومي الأهم بالنسبة للمنتخب السعودي لذلك قرر رينارد الأعتماد علي يحيى الشهري بالجانب الأيمن وهتان باهبري بالحانب الأيسر في حين أن مواجهة سنغافورة قد شهدت علي عودة محمد البريك الذي قد غاب عن مواجهة اليمن بسبب الإصابة بينما قد واصل رينارد الأعتماد علي عبدالله الحمدان كمهاجم صريح ولكن منطقة وسط الميدان هي المنطقة الأبرز التي شهدت علي تغيرات كبيرة حيث قد أعتمد المنتخب السعودي خلال مواجهة اليمن علي الثلاثي عبدالله الخيبري وسلمان الفرج والسميري ولكن الثلاثي قد غابوا عن التشكيلة المنتخب السعودي خلال مواجهة سنغافورة حيث قد تم الأعتماد علي المخضرم عبدالله عطيف وعبدالفتاح عسيري وعبدالإله المالكي. منذ دقائق اللقاء الأولي كانت الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخب السعودي والمنتخب السنغافوري واضحة حيث نجح المنتخب السعودي في الأستحواذ علي الكرة ولكن كان لدية بعض الصعوبات في الأختراق في ظل التكتل الدفاعي الذي أعتمد علي المنتخب السنغافوري ولكن السعودية تمتلك عدة أسلحة هجومية سواء في الأطراف في ظل وجود الثنائي ياسر الشهراني ومحمد البريك بالإضافة إلي يحيى الشهري الجناح الأيمن الذي كان يقوم بالدخول بصورة متكررة لمنطقة العمق من أجل التحرك بين الخطوط بالإضافة إلي المهارات الفردية الكبيرة لدية هتان باهبري وبالتالي المنتخب السعودي نجح في الوصول لمنطقة جزاء المنتخب السنغافوري بصورة متكررة علي الرغم من التكتل الدفاعي الكبير. نتابع سوياً مباراة فلسطين والسعودية بث مباشر ضمن بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم يذكر أن فلسطين والسعودية قد وقعوا بنفس المجموعة بالمرحلة الثانية لتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 بالإضافة إلي الإمارات وماليزيا وتيمور الشرقية ولكن المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي قد نجحوا في الصعود للمرحلة النهائية منافساً شرساً حينذاك ولكن المنتخب الإماراتي قد نجح في حصد المركز الثاني بفارق خمسة نقاط عن المنتخب الفلسطيني الذي نجح في تقديم نتائج مميزة ومن أهم ملامح الظهور الرائع للمنتخب الفلسطيني بالتصفيات الؤهلة لكأس العالم 2018 تقديم مباراة كبيرة أمام الأخضر السعودي بالجولة الأولي وذلك علي الرغم من هزيمتة بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة كانت قابلة لحدوث مفأجاة بتحقيق المنتخب الفلسطيني وتعتبر مفأجاة دون شك بالإخص أن المواجهة قد أقيمت استاد الأمير محمد بن فهد معقل المنتخب السعودي ولكن المنتخب الفلسطيني نجح في خطف نقطة التعادل من المنتخب السعودي إياباً.

Advertisements