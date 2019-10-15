رياضة | نجم برشلونة الشاب يستعد لكتابة التاريخ

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يستعد نجم برشلونة الشاب لكتابة التاريخ رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

نجم برشلونة الشاب يظهر للمرة الأولى مع إسبانيا

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب سيخوض اليوم أول لقاء دولي له مع منتخب إسبانيا تحت سن 21 عامًا ضد منتخب الجبل الأسود.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم برشلونة الشاب سيكون على موعد مع التاريخ، حيث سيظهر للمرة الأولى رفقه اللاروخا وعمره 16 عامًا فقط، وبفارق 5 أعوام عن زملائه في المنتخب.

نجم برشلونة الشاب يحصل على الجنسية الإسبانية

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وكان نجم برشلونة الشاب قد حصل على الجنسية الإسبانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة رفقة البلوجرانا مطلع الموسم الحالي، ليقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتواصل مع الفيفا لانهاء إجراءات حصوله على الجنسية الإسبانية، ليكون متاحًا للمشاركة بقميص اللاروخا في مختلف الفئات السنية الصغرى.

علمًا بأن نجم برشلونة الشاب، والحاصل على الجنسية الإسبانية مؤخرًا ذو أصول إفريقية من غينيا بيساو.

نجم برشلونة الشاب يقترب من المشاركة ضد إيبار

وعلى صعيد أخر، يقترب نجم برشلونة الشاب من المشاركة أساسيًا مع البرسا ضد إيبار، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين السبت المقبل، في إطار الجولة التاسعة من الليجا .

وتأتي حظوظ أنسو فاتي مرتفعة للغاية بعدما تقرر غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي للإيقاف، بالإضافة إلى تعرض كارليس بيريز للإصابة، تزامنًا مع عدم ظهور النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بصورة جيدة في الخط الهجومي للفريق خلال الفترة الأخيرة .