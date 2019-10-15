رياضة | في 14 يوما فقط.. 6 نجوم في ريال مدريد تعرضوا للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 14 يوما فقط.. 6 نجوم في ريال مدريد تعرضوا للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن ريال مدريد يعاني من كثرة إصابات نجومه في الفترة الأخيرة وتحديدا في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم إن فاران، بيل، كاسيميرو، كارفخال، لم يتعرضوا للإصابة في ريال مدريد.

وتابعت: "هناك فقط 12 لاعبًا لم يُصاب منذ بداية الموسم، وفي غضون أسبوعين، إبراهيم دياز وميندي ويوفيتش وكورتوا وخاميس وكذلك أسينسيو كانوا ضحايا لفايروس الإصابات".

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وأضافت: " لحسن الحظ بأن معظم اللاعبين الرئيسيين مثل راموس وكذلك فاران حصلوا على دقائق جيدة دون الوقوع في الإصابات، ليس مثل بنزيما وكاسيميرو وكذلك بيل، ومن القادمين الجدد فقط أريولا وميليتاو لم يشعروا بالإصابة".

وواصلت: "الغريب في الأمر بأن بيل لم يتعرض للإصابة منذ يوم 5 مارس، أي منذ 7 شهور على الرغم من شعوره ببعض التشنجات ضد كرواتيا وكذلك زيدان حاول حمايته عندما تم استبعاده ضد كلوب بروج".

وتابعت: "بنزيما أُصيب خلال شهر أبريل في العضلة ذات الرأسين لمدة أسبوعين، وفي أبريل كذلك شهد آخر سقوط لـ راموس وأودريوزولا للإصابة، وفي 5 مارس أصيب فاسكيز وبيل وكذلك فينيسيوس وكارفخال أيضًا، وهي تعتبر الإصابة الأخيرة لهم".

واختتمت الصحيفة: "هناك اثنان آخران لم يذهبا للعياة منذ 2018 وهما كاسيميرو وفاران، وهم بالتحديد لعبوا دقائق كثيرة جدًّا، في هذا الموسم فاران لم يغيب إلا في مباراة أوساسونا بسبب المداورة، بينما كاسيميرو هو الأكثر لعبًا في هذا الموسم حيث لعب بمعدل 95٪ من الدقائق المتاحة".