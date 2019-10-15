شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في المران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون، اليوم الثلاثاء، مع الفريق بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية .

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي.

وشهدت الفترة الماضية غياب 11 لاعبا عن تدريبات الأهلي بسبب ارتباطهم بمباريات ودية مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي مع المنتخب الوطني الأول، فيما شارك الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن عمار حمدي ومصطفي شوبير مع المنتخب الأوليمبي، وشارك على معلول مع منتخب تونس.