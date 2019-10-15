مليار دولار تفشل في تحسن وضع مانشسر يونايتد

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان عدد كبير من الانتقالات التي حصلت بعد رحيل المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ​اليكس فيرغسون​ كانت سيئة، واضافت الصحيفة ان الفريق الانكليزي دفع اكثر من مليار يورو على مستوى الانتدابات دون ان تنجح في اعادته الى السكة الصحيحة. واعتبر الاس ان المدرب الاسكتلندي ترك فراغ لم ينجح اي من المدربين الذين خلفوه في سدها، حيث وضعت الصحيفة الصفقات المهمة التي قام بها كل مدرب:



ديفيد مويس: ​خوان ماتا​ ب44.73 مليون و​مروان فيلايني​ ب32.4 مليون

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لويس فان غال: ​انخيل دي ماريا​ 75 مليون، ​انطوني مارسيال​ 60 مليون، مورغلت شنايدرلاين 35 مليون، لوك شو 37.5 مليون، اندير هيريرا 36 مليون، ميمفيس ديباي 34 مليون، ماركوس روخو 20 مليون، دايلي بلايند 17.5 مليون ماثيو دارميان 18 مليون، ​باستيان شفاينستايغر​ 9 مليون.

جوزيه مورينيو: ​بول بوغبا​ 105 مليون، روميلو لوكاكو 84.7 مليون، فريد 59 مليون، نيمانيا ماتيتش 44.7، ​فيكتور ليندلوف​ 35 مليونن اريك بايلي 38، هينريك مخيتاريان 42 مليون، دييغو دالوت 22 مليون، و​زلاتان ابراهيموفيتش​ .

اوليه غانر سولسكاير: ​هاري ماغواير​ 87 مليون، ارون وان بيساكا 55 مليون، ​دانيال جايمس​ 17 مليون.