شكرا لقرائتكم أمير وجيه مدربا لمنتخب الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعتبر أمير وجيه أحد أكثر المدربين حصداً للبطولات مع فراعنة الاسكواش عندما تولى تدريب المنتخب الأول قبل سنوات برصيد 23 بطولة من بينها 3 بطولات عالم.

ومن المقرر أن يستهل أمير وجيه مهمته مع فراعنة الاسكواش في 5 نوفمبر المقبل ببطولة العالم فردي للرجال والتي تقام في قطر، قبل أن يتولى المهمة الثانية ببطولة العالم للفرق والتي تقام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

بطل العالم السابق، كان قد تولى تدريب المنتخب السعودى للاسكواش، ومنتخب السويد.

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أمير وجيه تواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، حيث تولى الإشراف على نادى فاير أوف اسكواش الأمريكى، كما أشرف على تدريب شريحة كبيرة من ممارسى اللعبة من أمريكا ومختلف البلدان الأخرى.

واستغلت اتحادات الاسكواش الخبرات الكبيرة لوجيه فى مجال التدريب، للاستعانة به فى تأهيل لاعبيها، وإكسابهم مهارات اللعبة باعتباره من اللاعبين أصحاب الباع الكبير فى اللعبة، وساهم فى تحقيق طفرة بلعبة الاسكواش المصرى، لاسيما أنه صاحب أكبر بطولات لمدربى المنتخبات الوطنية خلال فترة توليه المسئولية.