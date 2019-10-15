رياضة | الأرقام القياسية تبحث عن كريستيانو رونالدو

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أبدى كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020 وذلك رغم الخسارة 2-1.

وقال رونالدو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".

وأضاف رونالدو: "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن.. كل ما حققته من أرقام قياسية وهناك أشخاص ساعدوني في ذلك".

وتابع الدون: "في أوكرانيا فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت.. الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني".