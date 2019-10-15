رياضة | موعد مباراة السعودية وفلسطين.. تردد قناة الرياضية السعودية KSA Sport الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية وفلسطين.. تردد قناة الرياضية السعودية KSA Sport الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب الأخضر السعودي قمة كبيرة أمام نظيره الفلسطيني اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر عام 2022، موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم في التصفيات بدون تقطيع عبر قناة KSA SPORT.

تردد قناة الرياضية السعودية KSA Sport الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين اليوم

تردد قناة الرياضية السعودية KSA Sport الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين اليوم حيث أن المشاهد الكريم يبحث دائما عن تردد قناة الرياضية السعودية وهي القناة الناقلة اليوم لأحداث مباراة المملكة العربية السعودية ونظيره الفلسطيني يحيث يبحث كل منهما عن الفوز والمضي قدما نحو تثبيت مركزه في جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة السعودية ضد فلسطين

تنطلق مباراة السعودية ضد فلسطين، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

من المنتظر أن تذاع مباراة السعودية وفلسطين، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناتي KSA SPORTS HD 1، بصوت المعلق عبدالله الحربي، والكأس HD 1، الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

هدف كلا الفريقين من مباراة السعودية وفلسطين

يسعى المنتخب السعودي لمواصلة الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بالحصول على نقاط المباراة، بينما يتطلع المنتخب الفلسطيني لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتحقيق أحد أكبر المفاجأت في تصفيات آسيا.

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التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: محمد البريك - زياد الصحفي - عبد الله مادو - ياسر الشهراني.

في الوسط عبد الإله المالكي - عبد الله عطيف - يحيى الشهري.

في الهجوم: عبد الفتاح عسيري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري.

أهداف مدربي المنتخبين

يأمل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لإسعاد جماهير الكرة السعودية بتحقيق الفوز الثاني له في البطولة، بينما يسعى الجزائري نور الدين ولد علي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب الجماهير بضرورة مساندة المنتخب الفلسطيني.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين السعودية وفلسطين

سيطر التعادل السلبي على مواجهة المنتخبين، ضمن الجولة السادسة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2015.