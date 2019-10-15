شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يطلب طائرة خاصة لرحلة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدري من اتحاد الكرة السفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة لمواجهتها يوم 18 نوفمبر المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون، خاصة أنه لا يوجد رحلات طيران مباشرة من مصر إلى جزر القمر ما يتسبب فى حالة من الإجهاد على لاعبي المنتخب لارتباطهم بمباراة الجولة الأولي يوم 14 نوفمبر أمام منتخب كينيا بمصر، وهو ما يدرسه مسئولو اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية من أجل حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين استاد برج العرب أو استاد السويس لاستضافة مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا يوم 14 نوفمبر فى ظل انشغال استاد القاهرة واستاد السلام باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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كان منتخب مصر الأول والأولمبي قد أنهيا معسكرهما المغلق أمس الإثنين الذى انطلق يوم 8 أكتوبر تخلله ودية للمنتخب الأول أمام منتخب بوتسوانا باستاد برج العرب، بينما خاض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام جنوب أفريقيا أقيمت الأولى باستاد الإسماعيلية انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 أحرز للفراعنة أحمد ياسر ريان، وفى الودية الثانية فاز الفراعنة بهدف أحرزه رمضان صبحي.