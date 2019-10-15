رياضة | أول تعليق من مرتضي منصور على تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضي منصور على تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أنه لا يعلم شئ عن تأجيل مباراة القمة المقرر اقامتها مساء السبت المقبل، مشيرًا إلى أن لاعبي الفارس الأبيض يخوضون تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادًا للقاء.

وأعلن رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" تابعها الخليج 365 الرياضي: "فرجاني ساسي وحمدي النقاز عادا للفريق من منتخب تونس".

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وأوضح منصور: "غدًا سيعود لاعبي الزمالك من منتخب مصر للانضمام للفريق، وجاهزون للمباراة وأتمنى نلعب المباراة في موعدها الكل جاهز".

وتابع رئيس القلعة البيضاء : "لا أريد أن احكم على المنتخب من أول مباراة، أدعم حسام البدري بكل طاقتي".

وأتم منصور تصريحاته: "الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد واللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لم يقدموا التهنئة للزمالك، يتبقى أن يقفوا دقيق حداد على فوز الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة اليد".