رياضة | موعد مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 والقناة الناقلة.. مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر

يستضيف منتخب فلسطين الأول لكرة القدم نظيره السعودية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "فيصل الحسيني"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لذلك نعرض لكم موعد مباراة السعودية ضد فلسطين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة السعودية ضد فلسطين

تنطلق مباراة السعودية ضد فلسطين، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

من المنتظر أن تذاع مباراة السعودية وفلسطين، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناتي KSA SPORTS HD 1، بصوت المعلق عبدالله الحربي، والكأس HD 1، الجولة الرابعة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

هدف كلا الفريقين من مباراة السعودية وفلسطين

يسعى المنتخب السعودي لمواصلة الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بالحصول على نقاط المباراة، بينما يتطلع المنتخب الفلسطيني لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتحقيق أحد أكبر المفاجأت في تصفيات آسيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

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في الدفاع: محمد البريك - زياد الصحفي - عبد الله مادو - ياسر الشهراني.

في الوسط عبد الإله المالكي - عبد الله عطيف - يحيى الشهري.

في الهجوم: عبد الفتاح عسيري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري.

أهداف مدربي المنتخبين

يأمل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لإسعاد جماهير الكرة السعودية بتحقيق الفوز الثاني له في البطولة، بينما يسعى الجزائري نور الدين ولد علي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب الجماهير بضرورة مساندة المنتخب الفلسطيني.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين السعودية وفلسطين

سيطر التعادل السلبي على مواجهة المنتخبين، ضمن الجولة السادسة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2015.

ترتيب الفريقين في تصفيات آسيا المزدوجة

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فلسطين المركز الرابع برصيد 3 نقاط.