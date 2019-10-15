شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: انتقال كهربا للأهلي مثل فيلم عنتر ولبلب والـ "7 أقلام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق أن فكرة اقتراب محمود كهربا للانضمام لصفوف الأهلي تختلف عن سيناريو انضمامه من صفوف الاسماعيلي. وقال عبد الفضيل في تصريحات تلفزيونية "موضوع كهربا خطة مثل فيلم عنتر ولبلبل والـ 7 أفلام". Advertisements وأضاف "الزمالك حاول منح ضربة للأهلي واللاعب سبب خلل في صفوف الفريق بسبب اعتماد الجهاز الفني عليه في هذا الوقت بجانب إصابة لاعبين مميزين مثل وليد أزارو". وأختتم عبد الفضيل تصريحاته "انضمام كهربا للأهلي سيكون أقوى من محاولات الزمالك لضم عبد الله السعيد".

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