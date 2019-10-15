سعود بن صقر: الرياضة تسمو بالأخلاق وتعكس تقدم الأمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد»، عدداً من أبناء الإمارة من ذوي الإنجازات الرياضية المميزة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن القيادة الإماراتية طالما حرصت على دعم الرياضيين ورعايتهم على النحو الذي يصقل موهبتهم ويؤهلهم للتنافس ضمن أقوى التجمعات الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضة تسمو بالأخلاق وتعكس مدى تقدم الأمم.

وقال سموه: إن الاهتمام الكبير بتنمية قطاع الرياضة وتطويره وتكريم الرياضيين المتميزين، يعكس حرص الإمارات البالغ على تعزيز رسالتها الرامية إلى تشجيع مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب على ممارسة الرياضة ونشر هذه الثقافة وجعلها أسلوب حياة، وإلى المزيد من الدعم لأصحاب الهمم تقديراً لدورهم وعملاً على رفع مستوى مشاركتهم في المجالات كافة بما فيها الرياضة بوصفهم مكوناً أصيلاً من النسيج المجتمعي المتماسك الذي تنعم به الدولة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرياضيين على ما حققوه من إنجازات، وحثهم على مواصلة العمل بجد ومثابرة للحفاظ على الأداء المميز وحصد المراكز الأولى في مختلف البطولات والمنافسات الرياضية، والتحلي بالأخلاق والقيم النبيلة لتحقيق الهدف الأسمى لكل الرياضيين وهو رفع راية الوطن وتمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية على أفضل وجه.

وخلال اللقاء، استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ناصر الكاس، رئيس مجلس إدارة جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تعد الجمعية من المراكز المعنية بالحفاظ على الرياضات البحرية التراثية ونشرها بين الأجيال الجديدة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المدربة مريم الزعابي التي تعد أول إماراتية تنال درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام لتكون بذلك أول مدربة مواطنة معتمدة في هذا المجال.

واستقبل سموه البطل فيصل الغيص الزعابي، الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية 2018 التي أقيمت في فنلندا، والمركز الثاني في ذات البطولة التي استضافتها السويد في العام 2019، فضلاً عن فوزه بمجموعة كبيرة من الميداليات والألقاب العالمية والإقليمية.

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة اللاعبين والإداريين من نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، حيث شارك لاعبو النادي في صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة وأسهموا في تحقيق إنجاز مشرف خلال الأولمبياد الخاص العالمي الذي استضافته الدولة أخيراً، إذ بلغت الحصيلة النهائية عشر ميداليات ملونة، من بينها خمس ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات.