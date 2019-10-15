شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الترايثلون تحتفي بفارس الزعابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، أحمد جبر، نائب رئيس مجلس الإدارة وأسماء الجناحي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الوفد المشارك في البطولة، وعلى رأسهم صاحب المركز الثالث على العرب لاعب منتخب الإمارات للترايثلون فارس الزعابي، ومعه لاعب فريق الناشئين حمدان أحمد الذي أحرز المركز التاسع وعضو اللجنة الفنية جمعة المقبالي الذي دعمهم في مشاركتهم .
وقال الزعابي: «أهدي هذا الإنجاز إلى قيادة الدولة الرشيدة التي تحرص على تكريس نهج التميز في جميع المجالات، كما أهديه إلى شعب الإمارات، وعائلتي ومدربي وجمعية الإمارات للترايثلون التي سهلت مشاركتي في البطولة، وكانت على تواصل مباشر خلال وجودي في إسبانيا مع نادي لوغو الإسباني».
وقال حمدان أحمد عن مشاركته: «كانت هذه ثاني مشاركة خارجيه لي وأول مشاركة في فئة المحترفين للناشئين، وأطمح لأن أحقق مراكز أفضل في المستقبل، وأتمنى الوصول إلى منصات التتويج ورفع علم دولة الإمارات عالياً، ويشرفني أن أكون موجوداً مع لاعب محترف مثل فارس الزعابي، هو قدوتي وأستلهم منه الإصرار وحب الإنجاز».
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