30 دولة تشارك في بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية «الريجاتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن «نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة» عن تنظيم بطولة أبوظبي للقوارب الشراعية (الريجاتا) الدولية التي ستقام خلال الفترة 16-19 أكتوبر 2019 في كورنيش أبوظبي، مقابل مقر النادي في منطقة كاسر الأمواج، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي والآسيوي والإماراتي للشراع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بحضور طلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة، ورينير دارنود جيركنز مدير الفعاليات في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة.

وتأتي البطولة التي تعد واحدة من أكبر وأهم البطولات التي تقام في الشرق الأوسط ضمن الخطة الاستراتيجية 2019-2023 لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وجهوده الدؤوبة لتطوير الرياضات الشراعية، وتعزيز مكانته كأحد أهم وأبرز الأندية العالمية في رياضة الشراع.ويشارك في البطولة العالمية 200 بحار يمثلون 30 دولة، وتتضمن البطولة 6 فئات، ورصد النادي جوائز بقيمة 100 ألف دولار للمتوجين بألقاب كافة الفئات؛ حيث ستشهد تنافساً قوياً على فئات القوارب الشراعية المختلفة.

وتقدم أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بأسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة، ودورها الريادي في دعم مسيرة الرياضات الشراعية، وتحقيق النقلة النوعية لمسيرتها.

وأكد الرميثي أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية، أكمل كافة التحضيرات لاستضافة هذا الحدث العالمي.