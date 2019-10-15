مرتضى منصور: الزمالك يتفوق على الأهلي 8-2 في البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغنى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإنجاز الذي حققه فريق كرة اليد بالنادي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب مواطنه سبورتنج السكندري مساء الأحد بالرأس الأخضر للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو عبر قناة "الحدث اليوم" ردًا على الانتقادات ساخرًا: "نحن مجلس فاشل بالفعل، خاصةً أن لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد هو الثامن للزمالك هذا العام".

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وأضاف: "فزنا هذا العام بالكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر في كرة القدم، دوري المحترفين وكأس السوبر وإفريقيا في كرة اليد، دوري السوبر لكرة السلة، البطولة العربية لتنس الطاولة "سيدات"، بخلاف عدة إنجازات في ألعاب القوى".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "الزمالك يتفوق على الأهلي بنتيجة 8-2 في البطولات بجميع الألعاب خلال عام 2019 الجاري، خاصةً أن الأهلي لم يفز إلا ببطولتين فقط وهما الدوري المصري وكأس السوبر".

يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).