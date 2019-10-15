بالفيديو.. رونالدو يسجل هدفه الـ700 في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا يتوقف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال عن تدوين الأرقام القياسية، وسجل الدون البرتغالي هدفه الـ700 في مسيرته في مواجهة أوكرانيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقلص رونالدو الفارق لمنتخب البرتغال أمام أوكرانيا إلى (2-1)، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ72 من ضربة جزاء.

جاء الـ700 هدف لرونالدو خلال مسيرته بواقع: 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغال، 118 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 450 مع ريال مدريد الإسباني، 32 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي و95 هدفا مع البرتغال.

أول أهداف رونالدو كانت قبل 17 عاما وتحديدا في أكتوبر 2002 بقميص سبورتنج لشبونة أمام موريرنسي، مع العلم أن أهدافه الـ700 جاءت أمام 153 فريقا مختلفا، وسجل 54 هاتريك ويعد إشبيلية ضحيته المفضلة (27 هدفا).

وبالتالي يدخل رونالدو نادي الـ700 هدفًا، وأصبح سادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز بعد كل من التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، البرازيليين روماريو وبيليه، المجري فيرينتس بوشكاش والألماني جيرد مولر.

ويتصدر بيكان قائمة أعظم هدافي كرة القدم، حيث لعب خلال الفترة ما بين 1931 إلى 1955 ليسجل 805 هدفا في 530 مباراة، متفوقا على الثنائي البرازيلي روماريو وبيليه، اللذان سجلا 772 و767 هدفا بالترتيب.

وعلى صعيد آخر، اقترب رونالدو من الرقم التاريخي لعلي الدائي، بعدما رفع رصيده إلى 95 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني بفارق 14 هدفا عن المهاجم الإيراني الشهير متصدر القائمة برصيد 109 هدفا.

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قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور:

1- جوزيف بيكان - 805 هدفا.

2- روماريو - 772 هدفا.

3- بيليه - 767 هدفا.

4- فيرينتس بوشكاش - 746 هدفا.

5- جيرد مولر - 735 هدفا.

6- كريستيانو رونالدو - 700 هدفا.

7- ليونيل ميسي - 672 هدفا.