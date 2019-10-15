كريستيانو رونالدو يحقق رقماً أسطورياً

تمكن كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، من تسجيل رقم تاريخي مميز، خلال مواجهة أوكرانيا، التي انتهت بخسارة البحارة (1-2) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



واستطاع قائد المنتخب البرتغالي، هز شباك أوكرانيا بهدف من ركلة جزاء على ملعب أولمبيسكي الوطني، ليصل إلى 700 هدف على مدار مسيرته.



كما وصل الدون إلى هدفه الـ 95 مع البرتغال، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني على دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم.



ووصل رونالدو إلى 700 هدف خلال مشاركته في 974 مباراة، سواء مع الأندية أو مع منتخب بلاده.



وأحرز أفضل لاعب في العالم 5 مرات، 605 هدفًا بقمصان 4 أندية، هي سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.



وسجل رونالدو جُل أهدافه مع الريال، الذي يتربع على عرش هدافيه التاريخيين بإجمالي 450 هدفًا خلال 438 مباراة.



وشهدت مسيرة رونالدو صناعته 220 هدفًا على كافة المستويات، ليشارك عمليًا في إحراز 920 هدفًا.



المصدر: موقع كورة