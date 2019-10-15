رياضة | هل يكون أليجري بديل فالفيردي لتدريب برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون أليجري بديل فالفيردي لتدريب برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في خطر خلال الأيام المقبلة بعد تحقيق نتائج سلبية مع البارسا هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني

ويعد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس من أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي لتدريب برشلونة هذا الموسم.

وأشارت تقارير حسب الصحفي ‏فرانسيس أغيلار الذي يعمل في صحفية الموندو ديبورتيفو، إن أليجري مدرب يوفنتوس الماضي لا يرى أي فرصة ليخلف ارنستو فالفيردي في برشلونة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فريق ريال مدريد يوم 19 اكتوبر القادم على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.