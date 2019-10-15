شكرا لقرائتكم خبر عن كاراجر أسطورة ليفربول: ساديو ماني سر قوة «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جيمى كاراجر، أسطورة ليفربول، أن تطور مستوى السنغالى ساديو مانى الملحوظ مع الريدز، يضعه الآن بين نخبة اللاعبين فى العالم.

وتوج مانى بالحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الموسم الماضى، مناصفة مع محمد صلاح وبيير إيميريك أوباميانج (أرسنال)، ويواصل تألقه هذا الموسم فى ظل تصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط كاملة، عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتى.

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وقال كاراجر فى تصريحات للموقع الرسمى لليفربول: «بعد أول مباراتين، قلت إن مانى إلى جانب رحيم سترلينج هما أفضل من يلعب فى مركز الجناح الأيسر فى العالم».

وأضاف: «بالطبع أحبه كثيرًا، هو لاعبى المفضل فى النادى، هو رائع ويتمتع بابتسامة دائمة على وجهه، دائما ما يكون متواجدا سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها».

وتابع: «هو اللاعب الذى ظهر مع البداية الأولى ليورجن كلوب، تقريبًا مانى هو أول صفقة حقيقية أبرمها المدرب الألمانى، وأرى أنه منذ ذلك الحين، يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكينة» وواصل: «يملك ليفربول اللاعب القادر على صناعة الفارق، وهذا السبب وراء جودة الفريق وتواجده فى مكانة عظيمة، وفى طريقه ربما للفوز بأول لقب فى البريميرليج، وإذا بدأت مقارنة ساديو مانى بلاعب مثل جون بارنس، فهذا يظهر لك مدى الجودة التى يتمتع بها».