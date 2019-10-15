شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: الفوز بهدف نظيف أمام بتسوانا مرضٍ.. وسنعالج الأخطاء سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد بركات، مدير منتخب مصر، رضاه عن الفوز أمام بتسوانا وديًا بهدف نظيف في المباراة التى جرت اليوم باستاد برج العرب، مضيفًا أنه كان لابد من الفوز بأى نتيجة لإكساب اللاعبين الثقة فى أنفسهم قبل مباراة كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

قال بركات فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن منتخب بتسوانا لعب بطريقة دفاعية بحثًا عن التعادل، وهى نفس الطريقة التى سيؤدى بها منتخب كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا، موضحًا أن التجربة جيدة وسيعمل الجهاز الفنى سريعًا على تصحيح السلبيات وعلاج الأخطاء قبل المعسكر المقبل.

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تابع أنه يوجه الشكر لمسئولي بتسوانا بعد موافقتهم على زيادة التغييرات إلى 6 بدلا من 4، حتى يحصل أغلب اللاعبين على فرصة حقيقية مع المنتخب.