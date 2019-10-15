شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: هناك سلبيات فى الأداء نسعى لعلاجها الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أيوب، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، رضاه التام عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال مباراة بتسوانا الودية التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأضاف أحمد أيوب خلال تصريحات إذاعية، قائلا: "الفوز مهم للغاية في بداية مشوارنا مع المنتخب الوطني، وأداء اللاعبين في مباراة اليوم مقبول إلى حد كبير، في ظل وجود لاعبين يشاركون لآول مرة مع المنتخب، وهناك بعض السلبيات، ونسعى لعلاجها في الفترة المقبلة، وجميع اللاعبين بنسبة كبيرة قدموا أداء متميز خلال المباراة، واستفادنا من المباراة بالوقوف على السلبيات ومستوى بعض اللاعبين".

حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.