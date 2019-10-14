المنتخب الوطني يفوز بهدف نظيف في شباك بتسوانا وديًا

استطاع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره منتخب بتسوانا، خلال المباراة الودية التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، والتي انتهت بهدف نظيف.

حيث قام بتسديد هدف المباراة الوحيد اللاعب حمدي فتحي خلال الدقيقة 74 من عمر اللقاء، والذي يعد ضمن إطار استعدادات المنتخب لخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

الجدير بالذكر أن تلك هي المباراة الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة بقيادة الكابتن حسام البدري والجهاز الفني الجديد المعاون له، والذي حرص على تجربة أكثر من لاعب عن طريق اللعب بطريقة 4-2-3-1.

كما أن هذا اللقاء يعد اللقاء الـ6 خلال سجل مواجهات المنتخبين، والتي بدأت قبل 16 عاماً، وخلال تلك الفترة استطاع المنتخب المصري من إظهار تفوقه حيث فاز في 3 لقاءات وتعادله بإثنين.