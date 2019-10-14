مصر تفوز على بوتسوانا ودياً بهدف حمدي فتحي

مباراة مصر وبوتسوانا يلا شوت اليوم، في أطار أولي مباريات المنتخب الودية بعد بطولة أفريقيا بجهاز فني وطني جديد، والمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الجديد حسام البدري، سيبحث في تلك المباراة على الاستفادة بشكل كبير من أجل الوقوف على مستوى عددا من اللاعبين اللذين تم استدعاءهم للمنتخب المصري للمرة الأولى، نقل حي على الهواء مصر ضد بوتسوانا بث مباشر اونلاين.

وكان حسام البدري قد اختار 23 لاعب للمنتخب المصري من بينهم 5 محترفين فقط، ولم يفضل استدعاء محمد صلاح لإراحته خلال المباريات المقبلة بالدوري الانجليزي، ودوري ابطال أوروبا، وكان عمرو السولية لاعب النادي الأهلي قد خرج من معسكر المنتخب بسبب إصابته ولم يقوم حسام البدري باستدعاء لاعب بدلاً منه واكتفى بالمجموعة المتواجدة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري تلك المباراة بتشكيلة مكونة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وفي الشوط الثاني سيلعب عدد من اللاعبين الشباب المنضمين للمنتخب حديثاً، من أجل الوقوف على مستواهم، وستكون شارة قيادة المنتخب خلال هذا المعسكر في يد اللاعب الدولي المخضرم أحمد فتحي، الذي من المتوقع مشاركته أساسياً.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني

وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية

الهجوم: أحمد حسن كوكا