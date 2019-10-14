رياضة | صراع ناري بين برشلونة وميلان على موهبة هولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين برشلونة وميلان على موهبة هولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين عن وجود صراع ناري بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيرتها في نادي إي سي ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدمات إحدى المواهب اليافعة في العالم والتي أثارت جدلاً كبيراً بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه هذا اللاعب .

وعلى صفحات جريدة " سبورت " الكتالونية المقربة من النادي الإسباني برشلونة ذكرت وجود صراع شرس بين العملاق الاسباني ونظيره الإيطالي للظفر بخدمات دونيل مالين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الألماني صاحب العشرين عاماً والذي لفت إليه الأنظار بشدة مؤخراً .

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ونجح اللاعب في التألق وهو الذي بدأ مسيرته الرياضية في إحدى الأكاديميات الهولندية قبل أن ينتقل إلى نادي الأرسنال الإنجليزي وفي الدوري الهولندي هذا الموسم سجل عشرة أهداف خلال تسعة مباريات فقط شارك فيها كما نجح في تسجيل هدفاً مع منتخب بلاده خلال مباراتين .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن نادي ميلان ينافس برشلونة بقوة على الفوز بخدمات المهاجم الشاب وهو الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في الخروج من نادي أيندهوفن وخوض تجربة إحتراف جديدة في إحدى الدوريات الخمسة الكبرى الأخرى وأصبح أمام خيارين الأول الدوري الإسباني والثاني الكالتشيو الإيطالي .

ويتخبط نادي ميلان خلال الموسم الجاري كثيراً ويسعى إلى تعزيز هجومه بالإضافة إلى أن برشلونة يتطلع لضم نجم شاب ليكون خليفة للأوروجوياني لويس سواريز في ظل تقدمه في السن وحالة العقم الهجومي التي تظهر عليه في بعض فترات الموسم .