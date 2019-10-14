شكرا لقرائتكم حازم إمام: جوزيه مورينيو نوه لافتقاد المنتخب للتكتيك داخل الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال حازم إمام خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى لمباراة الفراعنة الودية أمام بتسوانا المقامة حاليًا على استاد برج العرب، أن مورينيو عندما كان يحلل مباراة مصر وجنوب افريقيا قال بين شوطي المباراة، أن المنتخب يفتقد تغيير التكتيك داخل الملعب مما يصعب في تطويره أداءه خاصة الهجومي، و إنه لو كان بدلاً من المكسيكي خافيير أجيري في مباراة جنوب أفريقيا ، سيقوم باستخدام طارق حامد فى مركز الليبرو، مع الاعتماد على محمود علاء وأحمد حجازى فى الدفاع، ومنح الأطراف حرية التحرك والهجوم، مع ضم محمد صلاح بجوار تريزيجيه تحت رأس الحربة، مما يساعد في زيادة الهجوم .
وأعلن حسامَ البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية أمام بتسوانا، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.
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