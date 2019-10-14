أستون فيلا يدعم تريزيجيه قبل لقاء مصر ضد بتسوانا

قدم نادي أستون فيلا الإنجليزي للاعبه المصري محمود تريزيجيه الدعم والمساندة له قبل انطلاق مباراة مصر وبتسوانا الودية بملعب “برج العرب”، والتي تأتي ضمن استعدادات “منتخب مصر” للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2021.

حيث نشر نادي استون فيلا عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا: “وصلنا ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة فرعوننا المصري محمود حسن تريزيجيه في مشاركته مع منتخب مصر في مواجهته الودية ضد بتسوانا”.

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ويدخل الفراعنة لقاء اليوم بتشكيل ضم كلا من

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

في الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد فتحي.

في الوسط: محمد الننى وطارق حامد وحسين الشحات وتريزيجيه وعبد الله السعيد.

في الهجوم: أحمد حسن كوكا.