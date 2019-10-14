on sport يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر بدون تقطيع رابط سريع

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر اليوم الاثنين في أولي المباريات الودية للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، هذه المباراة تأتي في إطار استعدادات مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، المباراة سوف تقام علي ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وقد تم السماح بحضور 10 ألاف مشجعن أعلن حسام البدري منذ قليل تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية الهجوم: أحمد حسن كوكا

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مباراة مصر وبوتسوانا سوف تقام اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الامارات. و سوف تذاع المباراة حصرياً على قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت الرياضية.

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بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول النتيجة ماتزال هي التعادل السلبي بين منتخب مصر وبتسوانا.