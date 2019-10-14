شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لفحص طبى قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، لفحص طبى بمجرد انتظامه فى تدريبات فريقه، بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى اليوم الاثنين.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي فى مواجهة جنوب أفريقيا الودية، ليغادر اللاعب المباراة على إثرها، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبى لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحى.

من جهته طمأن الجهاز الطبى لمنتخب مصر مسئولى الأهلى، وأكدوا خلال الاتصال أن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط، لذلك فضل الجهاز الفنى إخراجه من اللقاء، ومن المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي فى الأهلي قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.